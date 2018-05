Quand Parcoursup complique la recherche d’un logement social

Nicolas, 19 ans, a attendu le dernier moment pour demander un logement social auprès du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Comme tous les lycéens et étudiants boursiers, il a jusqu’à jeudi pour remplir son dossier en ligne. Il faut dire qu’avec sa position sur Parcoursup dans les cursus de cinéma – 588 sur 1 124, 525 sur 567, 248 sur 360 et 936 sur 1 214 – impossible pour lui de savoir où il étudiera à la rentrée.