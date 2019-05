Bernard Tapie accusé d’avoir corrompu un match clé de la Ligue des champions gagnée par l’OM en 1993

Cornel Dinu, légende du foot roumain des années 1970 et ancien sélectionneur de l’équipe nationale, est un parfait inconnu en France. Plus pour longtemps. Dans son autobiographie, qui paraît lundi en Roumanie, il lâche une bombe sur l’un des événements les plus glorieux du foot français : la victoire de 1993 en Ligue des champions de l’Olympique de Marseille période Bernard Tapie.