Affaire Tapie : l’État ne récupérera qu’une petite partie du magot

UnUn peu plus d’un an et demi après le décès, le 3 octobre 2021, de Bernard Tapie, on dispose du recul suffisant pour tirer un bilan quasi définitif de l’affaire qui porte son nom. Dans le livre Mediapart, 15 grandes enquêtes, qui paraît au Seuil le 2 juin, je raconte l’interminable enquête menée depuis 2008, lorsque les trois arbitres ont alloué 404 millions d’euros à Bernard Tapie au terme du célèbre arbitrage frauduleux. Une affaire révélatrice de nombreux dysfonctionnements de notre démocratie ou de notre justice, qui fonctionne comme un miroir : on peut y scruter les dérives des dernières années du second septennat de François Mitterrand, quand les socialistes versaient dans les « années fric », comme la face sombre du sarkozysme.