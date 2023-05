Mort d’Yvan Colonna : les SMS choquants de deux préfets

UneUne « accusation particulièrement grave » pour le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin. Des faits désormais étayés pour le député corse Jean-Félix Acquaviva. Après six mois de travaux et plus de soixante-dix auditions, la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur l’agression mortelle d’Yvan Colonna a publié, mardi 30 mai, un rapport de 218 pages pointant une série de « graves défaillances », mais aussi d’« inactions » et d’« erreurs » des autorités.