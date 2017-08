Affaire Bettencourt: le parquet démonte la thèse des faux témoins

Pendant plus de trois ans, le juge d’instruction parisien Roger Le Loire s’est efforcé de réécrire à lui tout seul l’affaire Bettencourt, en prêtant une oreille compréhensive et compatissante aux avocats de Patrice de Maistre (ancien gestionnaire de fortune de Liliane Bettenoucrt) et de François-Marie Banier (artiste et confident de la milliardaire). Leur thèse était simple : Françoise Bettencourt-Meyers avait forcément chaperonné et rétribué le personnel de maison de sa mère, Liliane Bettencourt, afin de susciter des témoignages à charge contre les deux hommes.