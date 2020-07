«Paris vaut bien une messe!»

Le 1er août 1589 vers huit heures du matin, Henri III commence sa journée en recevant un moine, Jacques Clément. Malheureusement pour le roi, Clément, partisan fidèle du duc de Guise, ne lui a pas pardonné le meurtre du Balafré, six mois plus tôt. Sortant un poignard de sous sa robe, le dominicain frappe Henri III et le blesse aux intestins. L’infection qui se déclare dans les heures qui suivent ne pardonne pas. Le 2 août, vers trois heures du matin, Henri III s’éteint.