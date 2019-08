LR: une rentrée empêtrée par les divisions internes sur la PMA

« Notre approche sera plus qu’un choix favorable ou hostile à l’extension d’un droit, il exprimera une conception de la droite du XXIe siècle. » Il y a un an, quelques députés LR exprimaient dans une tribune au journal Le Monde leur soutien à l’extension de la PMA à toutes les femmes, en affirmant que ce débat serait l’occasion pour la droite de se reconstruire en tournant le dos à des réflexes relevant d’« une paresse intellectuelle nous consignant dans un refuge réactionnaire, archaïque et conservateur ».