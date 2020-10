A Nice, la fatigue et l’abattement sont tombés sur la ville

Nice (Alpes-Maritimes).– Jacques Dalmasso, retraité, malade et fatigué, a décidé de s’installer sur une chaise trouvée là, face à la basilique Notre-Dame de l’Assomption, au beau milieu de l’avenue Jean-Médecin. Au cœur de la ville de Nice, il est venu se joindre à l’hommage organisé ce vendredi 30 octobre en mémoire des trois personnes tuées lors de l’attentat de la veille, Vincent Loquès, sacristain et père de famille, Simone Beratto Silva, aide-soignante et mère célibataire, et une seconde paroissienne dont l’identité reste inconnue.