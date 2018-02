Les jeunes Palestiniens penchent pour une solution à un Etat au sein d’Israël

De notre envoyé spécial en Israël et dans les territoires palestiniens.– En apparence, rien n’a changé, mais au fond tout a changé. La décision prise par Donald Trump de transférer l’ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem, annoncée en décembre 2017, même si elle ne représente qu’une goutte d’eau dans l’interminable et plutôt mal nommé « processus de paix » entre Israéliens et Palestiniens sous égide américaine, a eu un effet de précipitation, au sens chimique du terme.