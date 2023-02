Le secteur public britannique réussit sa journée de grève solidaire

LondresLondres (Royaume-Uni).– Ils et elles sont posté·es devant les écoles, les universités, les gares, les bâtiments gouvernementaux dans tout le Royaume-Uni. Ils et elles, ce sont des enseignant·es, des maîtres de conférences, des conducteurs et conductrices de train ou de bus, des employé·es de musées publics, des agent·es de la sécurité dans les aéroports et bien d’autres encore. Plus de 500 000 fonctionnaires étaient en grève mercredi 1er février à travers tout le pays.