Au Venezuela, le soulèvement lancé par Juan Guaidó embrase le pays

Rien ne laissait présager que le Venezuela s'embraserait avec une telle intensité ce 30 avril. Alors que l'affrontement entre Juan Guaidó, qui s'est proclamé président le 23 janvier dernier, et Nicolás Maduro le président socialiste, s'enlisait, que les dirigeants de l'opposition multipliaient les déclarations pour conserver la motivation des troupes, la phase finale de l’« opération liberté » a été déclenchée mardi au petit matin. Et l'opposant de promettre « la plus grande manifestation de l'histoire du Venezuela » pour le 1er mai.