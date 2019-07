Au Parlement européen, chaque groupe a ses incohérences

Des représentants de la « nouvelle politique » alliés à des partis corrompus, un mariage contre nature entre indépendantistes belges et néofranquistes espagnols, un éclatement des extrêmes droites et formations postfascistes en trois blocs distincts… Alors que le Parlement européen issu des élections de mai tient sa séance inaugurale mardi 2 juillet – et élira son ou sa présidente mercredi matin –, Mediapart passe en revue les incohérences nichées dans chacun des huit groupes politiques de l'hémicycle.