En Russie, la contestation prend un nouveau visage

Moscou (Russie).– Vêtues de longues doudounes et de bonnets en laine, masques sur le visage et petits sacs à dos, Elena, 46 ans, et sa fille Antonina, 23 ans, se sont préparées à passer plusieurs heures à l’extérieur, ce dimanche. Il neige à Moscou et la température est négative, autour de – 5 °C.