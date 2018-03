Au Burkina Faso, des attaques terroristes font plusieurs morts

Vendredi 2 mars vers 10 heures, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, a été la cible de deux attaques contre l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Selon un communiqué diffusé en fin d’après-midi par la gendarmerie nationale burkinabè, quatre assaillants ont été abattus à l'ambassade de France, et quatre autres au niveau des bureaux de l’état-major. Le service d’information du gouvernement a rapporté également sept morts du côté des forces de défense et de sécurité.