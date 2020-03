Mike Bloomberg, le pari électoral d’un des hommes les plus riches du monde

L’ancien maire républicain de New York, un des milliardaires les plus riches du monde, entre dans la primaire démocrate à l’occasion du « Super Tuesday » ce mardi 3 mars. Il a déjà dépensé un demi-milliard de dollars en publicités. À défaut de gagner son pari présidentiel, le philanthrope entend jouer les arbitres. Et barrer la route à Bernie Sanders.