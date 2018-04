Le New York Times s'est plongé dans la réalité ouzbek. Dix-huit mois après la mort d'Islam Karimov, dictateur du pays depuis son indépendance en 1991, son successeur, Shavkat Mirziyoyev, affirme vouloir sortir de la logique autoritaire. Mais les opposants, peu nombreux, sont encore emprisonnés et poursuivis, et déconstruire une police politique fondée sur la répression intérieure sera très difficile.