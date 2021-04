Assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon: la France accusée par l’ONU d’avoir freiné l’enquête

Le dernier geste fort de son mandat aura été pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon – ces deux employés de Radio France internationale enlevés puis tués à Kidal (Mali) le 2 novembre 2013, dans des circonstances non encore élucidées. Agnès Callamard, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a terminé son mandat onusien le 29 mars pour devenir secrétaire générale de l’organisation non gouvernementale Amnesty International. Mais juste avant de tourner cette page professionnelle, la défenseure des droits humains a tenu à envoyer un courrier : trente et une pages sans concession adressées aux autorités françaises.