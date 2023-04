Somayeh Rostampour : « En Iran, le mur de la peur est tombé »

ChercheuseChercheuse à l’université Paris 8, Somayeh Rostampour a grandi au Kurdistan iranien, à la frontière avec l’Irak, avant de rejoindre Téhéran pour ses études puis la France où elle vient de soutenir une thèse sur les femmes combattantes kurdes au Rojava (Kurdistan syrien) et au Bakur (Kurdistan turc) (Genre, savoir local et militantisme révolutionnaire. Mobilisations politiques et armées des femmes kurdes du PKK après 1978). Elle s’est notamment penchée sur le féminisme local, appelé Jineology, et son apport aux études féministes particulièrement dans les pays en guerre et en proie à des conflits ethniques. Entretien.