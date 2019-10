La marche à la mort de Jamal Khashoggi 

L’Algérien Abdullah Anas a combattu dix ans aux côtés du célèbre commandant Ahmad Shah Massoud dans les montagnes d’Afghanistan. Dans son récit To the Mountains – My Life in Jihad (Hurst Publishers), qui vient de paraître, il évoque brièvement Jamal Khashoggi. On y lit que c’est bien dans les maquis afghans que le journaliste assassiné a rencontré Oussama ben Laden. Dans un passage du livre, l’auteur mentionne le fait que Khashoggi, Ben Laden, lui-même et d’autres volontaires arabes ayant rejoint la guérilla s’emploient à convaincre les factions afghanes, peu avant la chute du « tyran rouge » Mohammad Najibullah, en avril 1992, de s’unir pour éviter la guerre civile – l’échec sera retentissant.