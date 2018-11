Dopage financier: Platini et Infantino ont couvert la fraude du PSG

En football, l’argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue énormément. En quelques années, le PSG a laminé toute concurrence en Ligue 1 et s’est fait une place parmi les grands clubs d’Europe. Le problème est qu’il a triché, comme le démontrent les documents Football Leaks, obtenus par Der Spiegel et analysés par Mediapart et ses partenaires du réseau de médias European Investigative Collaborations (EIC).