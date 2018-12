L’éreintant combat des petits entrepreneurs britanniques contre les banques rapaces

Londres (Royaume-Uni), de notre correspondante.- Nikki Turner et son mari, Paul, partagent leur temps entre Cambridge et Londres. Ce couple de sexagénaires loue un vaste appartement situé à dix minutes à pied du Parlement de Westminster et à un jet de pierre des bords de la Tamise. Elle a longtemps été parolière. Lui a assuré l’éclairage des concerts de Bob Marley, des Dire Straits, de Bruce Springsteen ou encore de Tina Turner, dans les années 1970 et 1980.