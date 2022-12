« La guerre entraîne la solidification des nations russe et ukrainienne »

SerhiiSerhii Plokhy est professeur d’histoire ukrainienne à l’université de Harvard (États-Unis). Dans son ouvrage Aux portes de l’Europe. Histoire de l’Ukraine (The Gates of Europe. A History of Ukraine), qui vient de paraître aux éditions Gallimard, il revient sur la complexité des identités des populations des territoires actuels du Bélarus, de l’Ukraine et de la Russie occidentale, et sur leurs constantes luttes pour l’émancipation face à l’Empire ottoman, à la « république des Deux Nations », à la Moscovie, puis face à l’Empire russe. Et il donne tout son sens au terme même d’Ukraine, qui signifie « marche » ou « frontière » dans les langues slaves.