En Libye, intermédiaires et lobbyistes en avance sur la diplomatie française

Le nouveau premier ministre libyen Abdel Hamid Dbeibah, dont la désignation serait entachée de corruption selon une enquête de l’ONU, s’était offert en 2018 pour un million et demi d’euros, et dans un montage alambiqué depuis le Qatar, les services de lobbyistes et d’intermédiaires français pour devenir présidentiable. Tandis que la diplomatie française et l’Élysée cherchaient en vain à être au cœur du jeu.