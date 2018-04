À 38 ans, Carlos Alvarado va devenir le plus jeune président de l’histoire du Costa Rica. Élu ce dimanche pour le parti de centre gauche PAC contre le représentant de la droite conservatrice et catholique, il va devoir faire face à de sérieux défis : lutte contre la corruption, réduction du déficit budgétaire, inégalités croissantes. Diplômé d’une université britannique, Carlos Alvarado, qui a déjà écrit trois romans, est connu pour être chanteur dans un groupe de rock et a été journaliste. Il avait nommé ministre du développement et de l’environnement dans le gouvernement du président sortant Guillermo Solís. Son objectif est d’axer la politique économique du Costa Rica vers l’économie verte.