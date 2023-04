Les discrets mais lucratifs séminaires d’un pilote de chasse français en Chine

PourPour les chaînes d’information en continu, Pierre-Henri Chuet est ce que l’on appelle un « bon client ». Cet ancien pilote de Rafale, qui a été en poste sur le porte-avions Charles-de-Gaulle et a participé à des missions au-dessus de l’Irak après les attentats de novembre 2015 à Paris, est volontiers disponible. Il a le verbe facile, un charisme certain et l’aura de l’ex-militaire que les journalistes affectionnent en temps de guerre. Et c’est le cas depuis l’agression russe contre l’Ukraine.