Loup Bureau, un nouveau journaliste arrêté en Turquie

Istanbul (Turquie), correspondance-. Les accusations qui pèsent contre le journaliste français Loup Bureau en Turquie sont lourdes. Interpellé le mardi 26 juillet au poste frontière d’Habur, entre l’Irak et la Syrie, ce journaliste indépendant de 27 ans est accusé par la Turquie d’activités en lien avec une organisation terroriste. En cause: une vidéo tournée auprès des milices kurdes syriennes des Unités de protection du peuple (YPG) diffusée sur la chaîne TV5 Monde en 2013. (La vidéo est toujours téléchargeable via le compte Vimeo du journaliste .)