Au cœur de la Pennsylvanie dans le combat Trump-Biden

À la veille de l’« Election day » aux États-Unis, Mathieu Magnaudeix et Célia Mebroukine se sont rendus au cœur de la Pennsylvanie, État-clef qui détermine dans un tiers des cas celui qui sera élu. D’abord aux côtés d’une élue démocrate qui fait campagne pour son élection au parlement d’Etat et pour Joe Biden. Ensuite dans un meeting de Trump où il a, comme d’habitude, a vociféré. Et comme on a pu le constater, le trumpisme bouge encore.