La COP24 a ouvert ses portes en Pologne, sans grand optimisme

Il y a six jours, Emmanuel Macron défendait la transition écologique en ces termes : « La fin du monde et la fin du mois, nous sauverons les deux. » Moins d’une semaine après, le président français en est plutôt à sauver son poste. Et la France semble fort éloignée de « sauver la fin du monde », alors que s’est ouverte la COP24, le rendez-vous international pour le climat, lundi à Katowice en Pologne. L’événement doit durer deux semaines et accueillir 20 000 personnes.