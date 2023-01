BrasiliaBrasilia (Brésil).– Après quatre ans de bolsonarisme, l’Amazonie est au plus mal et les actions du nouveau président Lula dans la région vont être scrutées de près. L’ampleur de la tâche est considérable. Suely Araújo, présidente entre 2016 et 2018 de l’Ibama, l’institution chargée de la protection de l’environnement, travaille désormais à l’Observatoire du climat, un réseau d’organisations de la société civile. Elle a récemment participé au gouvernement de transition. Pour Mediapart, elle revient sur les défis, les espoirs et les difficultés à venir en Amazonie.