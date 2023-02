La chute de l’empire Adani souligne les faiblesses du capitalisme indien

VoiciVoici encore un mois, le milliardaire indien Gautam Adani était l’homme le plus riche d’Asie et le deuxième homme le plus riche du monde. Sa fortune était estimée à pas moins de 120 milliards de dollars et était ainsi supérieure à celle de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon. Cette fortune était principalement basée sur les actions de sept des filiales de son immense conglomérat indien, qui s’étend des ports au charbon en passant par les aéroports et l’électricité. Mais cette richesse a fondu aujourd’hui de plus d’un tiers à la suite de la chute spectaculaire des actions du groupe depuis le 27 janvier dernier.