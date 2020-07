L’avocat William Bourdon: «Je suis la cible d’un complot hors norme»

Les banques les mieux conseillées peuvent donc avoir recours aux méthodes les plus douteuses. Paniqués par la prochaine divulgation d’un rapport d’enquête de la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (Pplaaf) et de l’ONG Global Witness, l’Afriland First Bank de Kinshasa et l’homme d’affaires israélien Dan Gertler, mis en cause pour la mise en place d’un important circuit de blanchiment, sont soupçonnés d'avoir exercé, via leurs avocats, un chantage sans précédent sur la personne de l’avocat parisien William Bourdon, ancien président de l’ONG Sherpa et président de la Pplaaf.