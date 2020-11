Cori Bush, figure de la gauche américaine, élue au Congrès

Cori Bush a été élue au Congrès américain mardi 3 novembre, la première élue noire à être désignée par l’État du Missouri. « En tant que première femme noire et aussi première infirmière et mère célibataire à avoir l’honneur de représenter le Missouri au Congrès des États-Unis, permettez-moi de dire ceci aux femmes noires, aux jeunes filles noires, aux infirmières, aux travailleurs essentiels, aux mères célibataires : c’est notre moment », a déclaré Cori Bush devant un drapeau Black Lives Matter et entourée des membres de sa famille.