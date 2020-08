Au cœur de la Roumanie, les Sicules sont toujours en quête d’autonomie

Budapest (Hongrie).– Sur la carte administrative, rien n’indique son existence. Pourtant, passée la ville de Târgu Mures – les Hongrois disent Marosvásárhely –, sa citadelle du Moyen Âge, son Palais de la culture construit durant la Double Monarchie, sa cathédrale orthodoxe de l’entre-deux-guerres, et ses HLM qui ont logé les paysans roumains et fait basculer la démographie de la ville dans la seconde moitié du XXe siècle, on entre dans un monde à part.