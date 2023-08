Ajax Amsterdam 1973 : l’avènement de l’individualisme libéral dans le foot européen

ÀÀ Belgrade, ce 30 mai 1973, c’est à la fois la consécration et le début de la fin d’une expérience révolutionnaire à laquelle assistent les spectateurs du stade Marakana. Au terme d’un match tout en maîtrise, plié dès la 5e minute et une tête de Johnny Rep, l’Ajax Amsterdam bat la Juventus Turin (1-0) et remporte sa troisième Coupe d’Europe des clubs champions en trois ans. Le « football total » règne sur l’Europe et a transformé en l’espace de huit ans le milieu et les codes du ballon rond européen.