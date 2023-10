Migrations

Traversées de migrants : en Méditerranée, la réalité du terrain vogue à rebours du discours politique italien

Alors que le gouvernement de Giorgia Meloni durcit le ton et que l’Europe devrait enfin sceller un pacte commun sur la migration et l’asile, Mediapart raconte l’envers du décor : les secours sollicitent de plus en plus les ONG présentes en mer, leur redonnant ainsi une certaine légitimité.