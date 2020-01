S’il fallait une illustration supplémentaire du creusement sans précédent des inégalités, la dernière étude du High Pay Centre et du Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en apporterait une nouvelle preuve. Un peu avant 17 heures ce 6 janvier, les PDG des grands groupes britanniques, selon l’étude, auront gagné autant que la moyenne des salariés en une année.