A Hong Kong, Pékin applique sa loi d’airain à l’opposition démocrate

Le camp démocrate de Hong Kong a été la cible mercredi 6 janvier de la vague d’arrestations d’opposants la plus importante depuis la rétrocession de la colonie britannique à la Chine en 1997, montrant la dégradation des droits et des libertés dans l’ancienne colonie britannique. Cinquante-trois personnalités – anciens parlementaires, conseillers de districts, militants et avocats – ont été détenues par un millier de policiers à partir de 6 heures.