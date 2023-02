DepuisDepuis le coup d’État du 1er février 2021, qui a placé au pouvoir le général Min Aung Hlaing, commandant en chef de l’armée, la Birmanie a de nouveau sombré dans le chaos. À ce jour, 13 800 personnes sont détenues dans les prisons du gouvernement, et près de 3 000 ont été tuées en deux ans, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP). Chaque semaine, des villages soupçonnés de fomenter des troubles sont réduits en cendres. En deux ans, les manifestations pacifiques se sont transformées en révolte armée, et le coup d’État en guerre civile. Et mercredi 1er février, la junte a annoncé la prolongation pour six mois de l’état d’urgence.