«Les épidémies sont des accélérateurs d’inégalités»

La nuit dans une clinique parisienne, à pratiquer des soins palliatifs sur des malades graves du Covid-19 considérés comme non prioritaires dans les services de réanimation débordés ; le jour dans un centre d’hébergement à soigner les plus vulnérables, femmes seules, familles précaires, SDF à la rue, contaminés par le virus qui bouleverse le monde : Jean-François Corty est sur tous les fronts depuis que l’épidémie de coronavirus frappe la France. Rompu à la médecine de guerre après plus de vingt ans dans l’humanitaire sur les théâtres les plus sanglants de la planète, dont la moitié à l’ONG Médecins du monde en tant que directeur des opérations internationales, il pose un regard sans concession sur la situation sanitaire française.