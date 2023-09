Corruption Enquête

Les Bongo : de Foccart à Dupond-Moretti, un demi-siècle d’argent et de Françafrique

Tandis qu’un putsch vient de mettre fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Bongo sur le Gabon, Mediapart raconte, grâce à des archives de l’Élysée sous de Gaulle et Pompidou et à plusieurs dossiers judiciaires, l’origine d’une corruption africaine très française et ses suites.