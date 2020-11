Joe Biden se rapproche de la Maison Blanche

Joe Biden, le candidat démocrate, se rapproche au fil des heures – et de l’avancée du dépouillement – de la Maison Blanche. Toute la journée de vendredi, il a conforté son avance dans trois des derniers États cruciaux où le résultat n’est pas encore connu, en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona. Mais, pour l’heure, aucun des grands médias ne s’est risqué à annoncer sa victoire au motif que les résultats sont trop serrés : « Too close to call », comme ne cessent de dire les animateurs des émissions en direct.