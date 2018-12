Un documentaire étrille la vie politique italienne

Palerme (Italie), correspondance.– « Malheureusement, dans ce pays, la politique est devenue un cirque médiatique. » Quoi de plus ironique que ce constat, lâché par un journaliste de l’un des programmes phares de la télé berlusconienne, qui fut candidat à la mairie de Palerme lors des dernières élections municipales en 2017 et qui vient, qui plus est, de sortir un documentaire sur son expérience politique ?