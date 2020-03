En Australie, le changement politique post-incendies ne vient pas

Sydney, Port Macquarie, Katoomba, Batemans Bay (), de notre envoyé spécial.– Le 18 janvier 2020, la plus grande compagnie minière australienne, BHP, a expliqué, le plus sérieusement du monde, que la réduction de la qualité de l’air en Nouvelle-Galles du Sud causée par les méga-feux a contribué à ralentir la production de charbon destinée à la production électrique. « Nous surveillons la situation, et si la qualité de l’air continue à se détériorer, les opérations pourraient être encore plus limitées au cours du second semestre », a indiqué la compagnie en présentant ses résultats.