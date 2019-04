Soudan: le dictateur sera-t-il sauvé ou «dégagé» par l’armée?

L’exemple du soulèvement populaire algérien contre Bouteflika et celui du rôle de l’armée dans la mise à l’écart du vieux président impotent feront-il école ? Près de quatre mois après le déclenchement des premières manifestations populaires au Soudan contre le régime du colonel-président Omar el-Béchir, les dirigeants de l’Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance du mouvement de contestation, qui butent jusqu’à présent sur une répression policière brutale et l’obstination du chef de l’État, au pouvoir depuis trente ans, demandent désormais à l’armée de « choisir entre son peuple et le dictateur ».