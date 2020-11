Joe Biden : « Je veux être un président qui unifie, et non qui divise »

New York (États-Unis).– L’annonce est finalement venue samedi 7 novembre de CNN et de l’agence Associated Press, deux des principaux médias américains : à l’issue de quatre jours de suspense – et de lents dépouillements, en raison du nombre de bulletins envoyés par correspondance sur fond de pandémie –, le candidat démocrate Joe Biden est assuré de suffisamment de voix de grands électeurs (au moins 270) pour entrer à la Maison Blanche en janvier comme 46e président des États-Unis.