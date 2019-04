Algérie: la presse indépendante veut croire que la démocratie est à portée de main

Alger, correspondance.- Optimistes ? Ils disent tous l’être. Après de longues années passées à encaisser les coups du régime Bouteflika, les journalistes de médias indépendants algériens veulent croire au succès de la révolution citoyenne et démocratique engagée depuis le 22 février. « C’est énorme, ça ne s’arrêtera pas, nous sommes bien à l’aube d’une nouvelle Algérie », s’enthousiasme Omar Belhouchet directeur du quotidien francophone El Watan. « L’armée a changé et si l’institution militaire veut faire les choses bien, alors tout est possible », assure Mohamed Baghali, rédacteur du grand quotidien arabophone El Khabar.