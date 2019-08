En Algérie, «la répression est de plus en plus massive et violente»

Au départ, il y a une frustration. Celle de ne pas savoir ce qui se passe en temps réel dans son pays, à des milliers de kilomètres, de devoir se contenter du PDF des journaux papier qu’on lit avec retard car ils sont mis en ligne de manière décalée et de n’avoir rien, aucune information, le week-end. À l’arrivée, il y a un joli succès économique. En mai 2007, Lounès et Hamid Guémache créaient TSA, Tout sur l’Algérie, le premier journal francophone en ligne algérien, d’information généraliste en temps réel et totalement indépendant (financé par la publicité privée, aucune d’origine étatique).