Amber Rudd défend l'accord de Brexit et Theresa May

8 décembre 2018 Par Par Agence Reuters

La ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a déclaré samedi que l'accord de Brexit négocié par Theresa May était la meilleure option possible, tout en reconnaissant que le pays devait se préparer à un "plan B" dans l'hypothèse où le Parlement le rejetterait mardi.