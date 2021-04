Tchad: la victoire attendue de notre «ami» Idriss Déby Itno

Le Tchad va élire le 11 avril son président. Il est plus que probable que ce sera, pour la sixième fois depuis trente ans, Idriss Déby Itno, qui s’est emparé du pouvoir en 1990 après avoir renversé Hissène Habré, avec le soutien de Paris. Et qui ne l’a plus lâché depuis, toujours grâce à l’appui de la France. À trois reprises au moins, en 2005 puis en 2008 et en 2019, l’armée française est même intervenue directement pour l’aider à triompher de soulèvements ou de rébellions qui le menaçaient.