En Inde, la plus grande application de traçage du monde soulève des craintes

Bangalore (Inde), correspondance.– Plus fort que Pokémon Go : avec 50 millions de téléchargements en 13 jours, Aarogya Setu (« Pont vers la santé » en hindi), l’application de traçage Covid-19 dévoilée le 2 avril par l’Inde, est entrée dans l’histoire. Elle vise à identifier et à localiser les malades, les personnes à risque, mais aussi les citoyens ayant pu être en contact avec eux.